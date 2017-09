Scoperto in casa, gettò a terra 77enne: arrestato romeno di 19 anni

di Luca Pozza

VICENZA - Nella notte tra il 10 e l'11 settembreposto al primo primo di contra' San Francesco a Vicenza, salendo lungo la grondaia. Erano da poco passate l'1 ed era convinto che i proprietari, una coppia di coniugi settantenni, fossero a letto. E invece il padrone di casa, un 77enne erano ancora in piedi e lomentre rovistava tra i cassetti: il protagonista della vicenda, Cristian Elvis Sirbea, 20 anni, romeno in Italia senza fissa dimora e con una lunga serie di precedenti penali e reati compiuti anche nel capoluogo berico, una volta scoperto, per fuggire non esitò a gettare a terra, poi dichiarate guaribili con una prognosi di 10 giorni. Lo stesso romeno poi scappò attraverso la finestra, facendo un salto di oltre 4 metri.A distanza di una ventina di giorni gli uomini della Squadra mobile della Questura l'hanno individuato e questa mattina, all'alba,, da tempo diventato un "covo" di sbandati e senzatetto. Alla vista dei militari ha tentato la fuga ma gli agenti che avevano chiuso tutte le vie di fuga, l'hanno bloccato e ammanettato. Sirbea, considerato l'autore di altri furti simili la scorsa estate, dovrà ora rispondere di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Vicenza, dove è stato trasferito nella tarda mattinata di oggi.