Caos in A4, tre incidenti in direzione Venezia. Da Montecchio 10 km di coda

VICENZA -per chi sta percorrendo l'in direzione Venezia, a causa di tre incidenti, tutti avvenuti in provincia di Vicenza.Il principale, per i disagi, è quello avvenuto alle 12: secondo una prima ricostruzione un mezzo pesante ha colpito lo spartitraffico all'altezza dell'uscita dello svincolo all'uscita di Vicenza Ovest. Nell'urto, molto violento, l'autista del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza del Suem 118 dell'ospedale San Bortolo, maDa ore lo schianto sta provocando forti disagi al traffico, con code che attorno alle 15 avevano raggiunto i dieci chilometri, sino a dopo il casello di Montecchio Maggiore. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità ordinaria, visto che molti automobilisti sono usciti dall'autostrada, intasando la viabilità. Sul posto anche la polizia stradale.A metà pomeriggio si registravano altri due incidenti, sui quali ci sono pochi dettagli: il primo all'altezza dello svincolo verso l'A31 nord e il secondo, sempre in direzione Venezia sulla A4, tra i caselli di Vicenza est e Grisignano.In aggiornamento