Raccolta fondi per i terremotati. Ma è una truffa, l'allarme degli alpini

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Si sono presentati come, per raccogliere offerte in denaro in occasione del prossimo evento organizzato ad Avezzano (L'Aquila) dal 4 al 6 agosto, in occasione del Raduno Ana del IV Raggruppamento Centro-Sud-Isole. Ma in realtà si tratta di unae preparata con tanto di false ricevute e falso timbro della sezione vicentina. Nelle ultime ore il gruppo alpini berico e il Comune di Avezzano, hanno provveduto ad avvisare la popolazione dell'inganno, avvertendo immediatamente le forze dell’ordine, che ora stanno svolgendo le indagini.«La- precisa il- non ha autorizzato alcuna raccolta fondi da parte di chicchessia, men che meno conferendo delega a soggetti non riconosciuti dalla sezione stessa. Le raccolte fondi sono sempre state anticipate da informazioni idonee a portare a conoscenza dei potenziali benefattori sottoscrittori e in primis, degli alpini, della destinazione dei fondi raccolti.Presso la nostra sezione non è costituito, né tantomeno esiste, né mai è esistito, un sedicente “Gruppo Volontari”, così come si spacciano quei soggetti che raccolgono fondi in maniera abusiva e truffaldina ai danni di ignari cittadini di Avezzano. Anche il numero di telefono che compare nella ricevuta rilasciata a quietanza del ricevimento di 20 euro, datata 22 luglio 2017, non è mai stato nella nostra disponibilità».«Siamo molto arrabbiati - aggiunge Cherobin - perché anche quando si parla di solidarietà ci sono degli sciacalli che se ne approfittano. A tal proposito, ricordiamo che l’unica raccolta fondi che la Sezione di Vicenza sta attuando, è quella in favore della ricostruzione nelle zone terremotate del Centro Italia, che verrà eseguita dall’Associazione Nazionale Alpini. Abbiamo sporto denuncia e ricordiamo che i dati per chi volesse dare il proprio contributo a favore dei terremotati del Centro Italia, sono quelli riportati sul sito della Sezione Ana di Vicenza. Per la raccolta fondi è stato infatti aperto un apposito Iban, su indicazione della stessa Ana. Nessun’altro è autorizzato a raccogliere fondi a nostro nome».