Ubriaco entra in rianimazione: scatena l'inferno e ferisce una guardia

di Luca Pozza

VICENZA – Attimi di paura e concitazione nella serata di ieri all’internoattorno alle 20 un uomo,è entrato nel reparto, forse il più delicato dell'intero nosocomio, e ha iniziato acreando scompiglio tra pazienti e personale medico e arrivando anche a, intervenuta sul posto per calmarlo.Responsabile degli atti di intemperanza un 52enne di origini napoletane, residente in città, pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine per il suo carattere provocatorio. L'uomo non si è calmato neppure dinanzi alle intimazioni di un ranger che ha provato a fermarlo: quest'ultimo è stato colpito con diversi calci e pugni, che l'hanno poi costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso.Sul luogo è quindi dovuta intervenire la Polizia, allertata dalla stessa guardia giurata, che ha inviato sul posto una squadra delle sezione volanti: gli agenti hanno riportato la calma e denunciato il 52enne per ubriachezza molesta.