Si sente male mentre mangia un panino: soffocato da un boccone

TORRI DI QUARTESOLO - Dramma l’altra sera nel locale Old Wild West di via Borsellino, dove un anziano clientein compagnia della moglie. La Procura della Repubblica di Vicenza ha disposto l’autopsia sulla salma per stabile la causa del decesso:Come riporta il Giornale di Vicenza la tragedia si è consumata attorno alle 20 di martedì 20 dicembre:, 73 anni, residente a Vicenza in via Pergoletta è seduto a un tavolo con la moglie Loredanae stava mangiando un hamburger, quando si sente male. Il personale del locale ha steso a terra l’uomo nell’attesa dei sanitari del Suem. Giovanni Marongiu viene caricato incosciente sull’ambulanza e portato al, dove viene certificato ilpare che i medici abbiamo trovato in gola unche potrebbe avere provocato la morte per soffocamento.