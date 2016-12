Casco da 400 euro, uniformi da 200: la polizia locale si rifà il guardaroba

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Quanto costa ilda motociclista della? Quattrocento euro. E leuniformi? Quasi 210 euro. Perservono invece rispettivamente 16 euro e quasi 9 euro.Glidel comando di contra' Soccorso Sccorsetto si rinnovano il guardaroba.sono stati oggetto di una gara indetta dal comune per la fornitura dei capi.imposta dalla legge che ha consentito a palazzo Trissino di valutare le offerte e acquistare gli articoli più convenienti.Per iestivi l'importo massimo era di 7400 euro, per magliette e beretti 2300 euro, per le13200, per5900 e per i caschi 8mila. Leammesse sono state 6.Risultato: per iestivi è stata prevista una spesa di, per berretti e polo rispettivamente 16 e 8,90 euro. E ancora: per le uniformi 208 euro, per scarpe e scarponcini 49 e 49,50 euro. Per i caschi, infine, 399 euro.