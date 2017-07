Ubriaco alla guida: fermato, gli trovano anche la ketamina in auto

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Costerà cara la bevuta nei bar in città di ieri sera, giovedì 27 luglio, a unche alle 22.45 al volante della propria auto con la tipica andatura della persona ubriaca, a zig-zag e a strappi, è transitato in centro storico davanti a una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino in servizio notturno. Gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini sono scattati così all’, di qualche centinaio di metri per bloccare e identificare l’uomo al volante. Sottoposto alle prove etilometriche è risultato. Il 30enne è stato deferito all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza alcolica con ildi guida e ladallo stesso documento. La posizione del cogollese potrebbe aggravarsi perché nellapersonale e dell’auto gli agenti hanno trovato e sequestrato