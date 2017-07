Festa in piscina, 42enne scivola e batte la testa: ricoverato in coma

di Luca Pozza

VICENZA - Dramma nella serata di oggi, all'interno di unadotata di: il fatto è avvenuto nella frazione dia Vicenza, in Strada di Polegge. Secondo una prima ricostruzione durante unaun 42enne si è tuffato in acqua, ma è scivolato e ha battuto la testa sul bordo della vasca, svenendo subito dopo. Coloro che si trovavano in zona, tra cui amici e parenti, hanno subito capito la gravità della situazione e hanno allertato il Suem 118, intervenuto immediatamente sul posto con un'ambulanza.Al 42enne, che era incoscente, sono state prestate sul posto le prime cure, al punto che è stato rianimato e poi intubato. E' stato poi trasportato all'ospedale San Bortolo, dove si trova attualmente in stato di, ricoverato in rianimazione. Secondo i primi bollettini le sue condizioni sono gravissime, quasi disperate, e per i sanitari è difficile fare delle previsioni. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.