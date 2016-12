Operaio in malattia ma andava a fare footing e a giocare alle slot

di Vittorino Bernardi

SARCEDO – Mercoledì 21 dicembre la polizia Nordest Vicentino haalla Procura della Repubblica di Vicenza perai danni dell'un“furbetto”, nel caso geniale neln modo da frequentare a piacere piùdel bassanese e praticareProtagonista della curiosa vicenda è il macedone di 33 anni D.S.,: a fine settembre si è banalmente infortunato sul lavoro per una lieve prognosi di 3 giorni, che però ha prorogato a più riprese lamentando continui disturbi, fino alla metà di novembre con il datore di lavoro a, tanto da ingaggiare un agentedella Angel Vicenza per controllare il dipendente. Una mossa vincente, servita smascherare la truffa. Su chiamata dell’azienda D.S. il 24 novembre si è presentato al datore di lavoro. Uscito dall’azienda, non visto dall’investigatore privato si è tolto il collare per camminare normalmente e raggiungere in auto una sala giochi del bassanese, assumendo sugli sgabelli delle slot posizioni prive dei problemi motori dichiarati al datore di lavoro e all’Inail. Ulteriori controlli dell’investigatore hanno rilevato che D.S. ha compiutosull’argine del fiume Brenta e frequentato a più riprese una. Con la documentazione acquisita è scattata la denuncia a carico del macedone.