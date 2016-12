Conceria Montebello lancia piano efficientamento energetico: prima in Italia

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLO VICENTINO - Untra i primi e più evoluti in Italia. E' quello che vede protagonista lache ha dotato il proprio quartier generale a Montebello di unda 521 mila kWh/anno e unda 2 milioni e 350 mila kilowatt termici e 1 milione e 970 mila kilowatt elettrici l’anno.Un investimento ingente per l'azienda berica che nel 2009 aveva avviato, unica in Italia, un, entrando a far parte del gruppo LWG (Leather working group), ed ottenendo, a seguito di diversi audit ambientali il gold rating già nel 2011, rating confermato per la terza volta nel maggio 2016. Ora l'azienda berica, operativa sul mercato da 50 anni con un fatturato che nel 2015 a livello di gruppo ha superato i 97 milioni di euro (quota export 65%) e oltre 300 lavoratori impiegati, ha deciso di compiere un ulteriore passo nella direzione di una maggiore ottimizzazione ecologica delle risorse ambientali (aria, acqua e rifiuti) ed energetiche (ottimizzazione dei consumi elettrici).L’operazione, che si inquadra in un più ampio piano di investimenti sul fronte della sostenibilità dei processi produttivi dell’azienda, è stata resa possibile dalla partnership con la banca UniCredit e Officinae Verdi (società leader nel settore della Green economy e degli investimenti in finanza sostenibile) che ne hanno garantito la copertura finanziaria. I due nuovi impianti consentiranno alla Conceria Montebello Spa di ottenere un risparmio energetico del 30%, con un beneficio economico stimabile in 470mila euro all’anno a fronte di un investimento iniziale di 1,5 milioni di euro. Il quantitativo di anidride carbonica risparmiato ogni anno sarà di circa 380 tonnellate.«Da sempre il nostro gruppo -- è particolarmente attento alle problematiche ambientali. Termini quali sostenibilità, territorio, qualità, ricerca ed innovazione prodotto fanno ormai parte del nostro dna. Conceria Montebello opera in un settore, quello dell’abbigliamento di alta gamma, pelletteria, calzature ed interior design, estremamente esigente e che considera questi valori come fondamentali. Questa operazione rientra in un più ampio piano di investimenti che pone la nostra azienda ai vertici nel settore per attenzione all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi. In particolare voglio sottolineare la portata innovativa di questo intervento realizzato con la fattiva collaborazione di UniCredit e Officinae Verdi. In futuro continueremo a investire sul versante “green”».