Aggressione al barista: identificati e denunciati tre giovani

di Vittorino Bernardi

SCHIO – In 72 ore i carabinieri hanno i tre giovani che poco prima della mezzanotte di domenica 18 dicembre hanno aggredito a scopo di rapina Stefano Poli , il 33enne gestore deldella centrale piazza Garibaldi. Il barista che in bicicletta stava rincasando da moglie e figlia con l’incasso della giornata era stato bloccato lungo via Urli da tre nordafricani e minacciato con un coltello di consegnare il denaro. Con sangue freddo Stefano Poli ha saputo trovare, urlando, la reazione peri tre balordi e salvare l’incasso, subendo però per la rabbia di uno dei tre: una dolorosa. Con l’immediata denuncia ai carabinieri i militari hanno datoun’identità agli aggressori. Sono magrebini, giovani e pregiudicati: M.B. di 22 anni, M.E. e M.Z. di 23,per concorso in tentata rapina e lesioni personali.