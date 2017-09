Ubriaca in auto vola fuori dal finestrino dopo un tamponamento in A4

MONTEBELLO VICENTINO – In un incidente stradale sulla A4 per un tamponamento una donna ubriaca è volata fuori dal finestrino dell’auto ed è rotolata per diversi metri sull’asfalto, fortunatamente senza essere travolta da altre auto in transito. Protagonista è N. D. A. residente a Campli (Teramo) che mercoledì sera sull’A4 con l’auto è finita contro un altro mezzo. L’impatto è stato così forte che la donna è balzata fuori dal finestrino, probabilmente non aveva la cintura allacciata. I soccorsi da parte dei sanitari del Suem sono stati rapidi, la donna è stata ricoverata all’ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni per la frattura di un braccio e di una costola, oltre a numerose escoriazioni. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.

Venerd├Č 29 Settembre 2017, 11:48