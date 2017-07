Nega di avere provocato un incidente ma è incastrato dal Targa system

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNEDO VICENTINO - Alnon si scappa. Il sistema di rilevazione stradale di ultima generazione ha inchiodato in una settimana un pirata della strada che una volta individuato dalla polizia locale Valle Agno ha tentato didi avere provocato un sinistro, come di essere scappato, per ammettere le proprie colpe di fronte ai filmati delle telecamere e alle ammaccature sulla propria auto. Protagonista del fatto è R.Z., 49enne di Castelgomberto, che verso mezzogiorno di venerdì 21 luglio al volante di un’Alfa 147 su una curva di via Zamperetti (zona industriale) ha perso il controllo della guida e ha sbattuto contro il cancello d’entrata della ditta Ficit. Come se nulla fosse l'uomo ha fatto retromarcia ed è scappato, a gran velocità. Il titolare dell’azienda attirato dal botto era uscito per vedere il cancello danneggiato e rilevare parzialmente la targa dell’Alfa 147 in fuga. L’industriale ha denunciato il fatto alla polizia locale di Valdagno e sono iniziate le ricerche con individuazione dell’auto pirata grazie alle immagini del Targa system. Per R.Z. è scattata una, dovrà inoltre pagare i danni provocati al cancello.