Scontro tra auto e moto: uomo di 74 anni in condizioni gravissime

di Luca Pozza

MALO -di 74 anni coinvolto, attorno alle 12 di oggi, a Molina di Malo, in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione lo schianto, avvenuto in viale dell'Industria, nella zona artigianale, ha visto coinvolta un'auto e per l'appunto una moto, più precisamente uno "scooterone"., al punto che è stato richiesto l'intervento sul posto dell', i cui sanitari gli hanno prestato sul posto le prime cure. Il motociclista è stato intubato e poi trasportato in ospedale, al policlinico della città del Santo. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi.