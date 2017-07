Litiga, uccide 2 cuccioli di gatto e li lancia nel giardino di casa del vicino

di v. b.

ROSA’ - Nuovo episodio dicontro gli animali domestici nel Vicentino. In seguito ad un litigio tra due vicini di casa, due gattini sono rimasti uccisi e lanciati nel giardino dentro ad unL'accusa, affidata alla Procura della Repubblica di Vicenza, ritiene che un residente a Rosà si sia impossessato dei mici neonati nella casa del vicino, uccidendoli perché, nel recente passato, la mamma gatta si sarebbe intrufolata nella proprietà della vittima, disturbandolo.Lesono riuscite in pochi giorni a dare un nome alla persona che avrebbe trattato gli animali. La preoccupazione che il vicino potesse aumentare la personale famiglia felina ha fatto sragionare il rosatese che, dopo avere sopresso i due gattini,se non il carcere. «Bisogna ricordare - ha dichiarato- che i gatti appartengono alla categoria degli animali d’affezione e quindi. Chiunque li uccida, fanno eccezione i veterinari che per legge sono autorizzati a praticare l’eutanasia, nei limiti previsti.Per chi commette tale reato la pena è salata: se non vi è recidività al soggetto viene comminato un decreto penale di condanna. Il giudice può stabilire una sanzione chein caso di recidività o di animalicidio perpetrato con particolare ferocia. Il giudice può comminare al soggetto quasi 3 anni di carcere».