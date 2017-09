In cella un panettiere con l’hobby dello spaccio

di Vittorino Bernardi

CALTRANO - La procura di Brescia ha ottenuto l’arresto dimarocchino di 39 anni residente a Caltrano, di professionecon l’hobby illegale e lucroso dello spaccio. Per la procura bresciana il panettiere faceva parte di un’organizzazione che importava dalla Spagnaoccultati in camiondiretti a Brescia. Nell’operazione la procura ha smantellato una banda e in carcere sono finistiUn altro straniero è ricercato. Nell’ambito dell’operazione sono stati. Dall’indagine Rachid Bary non era un “”: periodicamente si recava a Brescia per rifornire di droga l’. Nella perquisizione domiciliare a Caltrano gli agenti della squadra mobile di Vicenza hanno sequestrato, ritenuti provento dell’attività illecita, e un bilancino di precisione.