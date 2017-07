Chiuso dal 2009, il Politeama riapre i battenti. Ma il restauro è incompleto

di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA – Il teatrotorna finalmente ad aprire le proprie porte alla comunità. Un’, dato cheper il completamento dei, ma comunque un evento per la cittadina scaligera.per un intervento diradicale, sia della facciata sia degli interni, l’edificio fu costruito in stile Liberty nel 1910 su progetto dell’ingegnere e architetto Giovanni Tescari, autore a Marostica di molti altri edifici oltre che, in epoca fascista, del primo restauro della cinta muraria.Oggi, sebbene impossibilitati nel concludere i, l’amministrazione ha comunque deciso di rendere in parte accessibile la struttura. A partire dal 28 luglio, infatti, saranno, l’atrio all’ingresso della struttura,al di sotto del livello stradale. Un ampio spazio corredato di, chiusa da due grandi porte che, una volta aperte, svelano una parete di cartongesso con due finestrelle.che al momento sorge al posto di poltrone, sipario e palcoscenico. «», dice l’assessore Serena Vivian. «Un percorso di attesa durante il quale abbiamo portato il teatro nelle piazze, nelle strade e nelle case della gente con tantissime iniziative. Oggi il progettoaggiunge un nuovo importante tassello al suo percorso. Un luogo dedicato alla cultura teatrale e alle arti performative in genere, che, per il primo anno, sarà affidato all’, ma che resta aperto a tutte le associazioni cittadine che vorranno cimentarsi in questo genere di attività».A inaugurare la riapertura del Politeama unadal titolo “Epifanie. Argot. Visioni di futuro tra passato e presente”. Un’esposizione multimediale e multidisciplinare curata da, regista della Partita a scacchi e fondatore della casa di produzione teatrale romana Argot, struttura che negli anni ha contribuito fortemente all’innovazione della scena teatrale italiana. La mostra, a ingresso libero, sarà allestitanei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, o su prenotazione.Sono inoltre previsti alcuni. Venerdì 28 luglio alle 18.30 “Nel bosco di Argot”, con letture tratte dal libro Epifanie di Maurizio Panici. Sabato 26 agosto alle 18, il recital di versi shakespeariani “Sonetti” e sabato 30 settembre alle ore 18, in occasione della chiusura, il “Cantico dei cantici”, letture di canto e musica.