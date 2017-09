Il Gruppo Mastrotto ha consegnato tre borse di studio a figli di dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO - Tre studenti meritevoli, figli di dipendenti del, sono stati premiati con un riconoscimento per il loro. Per la nota azienda del primo gruppo conciario in Europa le risorse più preziose sono i propri dipendenti,. La Mastrotto ha istituito una serie di iniziative denominate, dedicate a chi ogni giorno contribuisce con professionalità e impegno alla vita dell’azienda e ne costruisce il crescente successo. Dal 2016 i figli dei dipendenti possono aderire alle“Gruppo Mastrotto Ti dà Valore” mediante un bando e un successivo processo di selezione che attribuisce agli studenti più meritevoli dei contributi economici. Mercoledì 27 settembre sono statead altrettanti brillanti giovani studenti che hanno ottenuto i migliori risultati nel corso dell’anno scolastico 2016/17. Sono state premiate, studentesse del terzo anno degli istituti superiori, promosse con una media/voto di 8,8 e 8,3 alle quali è stato consegnato un. A ricevere la terza borsa di studio diè statoche ha concluso il suo percorso nelle superiori con un punteggio finale di 94/100 e si è iscritto allapresso l’università di Padova.«La fiducia nei giovani e la valorizzazione della loro formazione fa parte -, presidente del Gruppo - dei valori fondanti del Gruppo Mastrotto. Con questa iniziativa vogliamo incoraggiare gli studenti a investire sulla loro istruzione, perché è questa la chiave per costruire il loro futuro. Il Gruppo Mastrotto è oggi una grande realtà internazionale con più di 2.300 dipendenti in tutto il mondo. Sono loro il segreto del nostro successo, ed è proprio a loro e alle loro famiglie che vogliamo dedicare risorse e riconoscimenti».