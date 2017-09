Grande volley per finanziare borse di studio e combattere le leucemie

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Grande volleyal PalaRomare di viale dell’Industria grazie all’associazioneche per raccogliere fondi per finanziare borse di studio e la ricerca sulle leucemie ha organizzato ilcon l’incontro alle 19,30 tra ilche schierano campioni del calibro di Simone Giannelli, Luca Vettori, Filippo Lanza, Uros Kovacevic, Jan Kozamernik, Fabio Balaso e Dragan Travica. Una partita che sarà preceduta alle 16.30 dal, amichevole “master” con campioni del calibro di Samuele Papi, Hristo Zlatanov, Luca Tencati e il mitico Kim Ho Chul, che proprio a Schio nel 1995 chiuse la sua straordinaria carriera sportiva di alzatore, oltre ad altri atleti che hanno condiviso la carriera pallavolistica del centrale, scledense chiamatoper la sua abilità a muro,, stroncato da un tumore all’età di 51 anni. L’evento sarà presentato da, ex vice direttore di Sky Sport e storico esperto di pallavolo. L’incasso (offerta libera) sarà devoluto a #MASIERACADEMY che devolve borse di studio e alla ricerca medico-scentifica sulle leucemie di Vicenza.