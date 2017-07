La piccola Elisa stroncata a 9 anni dopo coraggiosa lotta contro il male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSSANO VENETO – La comunità rossanese piange la scomparsa della piccola, stroncata all’età di 9 anni da un male molto aggressivo che ha combattuto con coraggio dallo scorso ottobre. Come riporta il Giornale di Vicenza, una giovane vita si è spezzata in un letto dell’ospedale di Bassano del Grappa lunedì 25 luglio: una straziante tragedia per i genitori e le sorelle maggiori che hanno vissuto mesi di dolore e che hanno deciso di celebrare il funerale in, in una chiesa del bassanese e. Elisa era una bambina dalla spirito artistico, molta brava nel disegno e, anche da malata con il sorriso sulle labbra. Purtroppo, quel tumore così aggressivo non le ha lasciato scampo.