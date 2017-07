Mondiali di canoa in Austria, due medaglie d'argento per i giovani atleti

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA -per gli atleti della Valbrenta ai, specialità discesa, a Murau, In Austria., giovanissimo e promettente atleta del Valbrenta Team è figlio d’arte del campione della canoa Robert Pontarollo. Alla sua prima stagione nella categoria junior, dopo il successo di Ivrea, ha conquistato, al termine di una gara incerta ed avvincente, la medaglia d’argento al mondiale junior austriaco nella gara sprint, preceduto dal francese Titouan Ropers e davanti allo svizzero Linus Bolzern. Leonardo, per un soffio, ha sfiorato anche il podio nella gara di discesa classica a squadre, assieme ai compagni di team Niccolò Razeto e Riccardo Minolli, classificandosi al quarto posto per soli 32 centesimi di secondo alle spalle del Belgio nella gara vinta dalla Francia, davanti alla Germania.Ottimo risultato anche per l’altro portacolori del Valbrenta Team,, bronzo agli Europei lo scorso anno, salito sul secondo gradino del podio, a Murau, nella gara a squadre del kayak maschile under 23 con Federico Urbani e Francesco Ciotoli, alle spalle della Germania e davanti alla Slovenia.