Filma due minorenni nel bagno della pizzeria: condannato a 20 mesi

BRENDOLA –a 20 mesi di reclusione con pena sospesa. Poteva andare peggio al muratore di 41 anni Domenico Ferrante, residente in paese, processato ieri 28 luglio a Venezia: la sera di venerdì 12 giugno 2016 venne arrestato per averemoldave di 15 e 10 anni neldella pizzeria Amadeus di via Pacinotti.alle 21.30 venne sorpreso nel bagno degli uomini da unnell’atto di filmare, da una fessura della porta, due ragazzine che si trovavano nel. Alla scena il carabiniere in riposo si presentò esibendo il distintivo e dopo una telefonata ai colleghi della compagnia di Valdagno il muratore, con sequestro del telefonino. Domenico Ferrante venne poie subì il sequestro degli apparecchi informatici trovati nella sua casa per rilevare la presenza di eventuale materiale pedopornografico: l’esito è stato negativo. Ieri il muratore, assistito dagli avvocati Alberto Negri e Annalisa Vincenzi, con i genitori delle due ragazzine ha trovato un accordo per un. Come riporta il Giornale di Vicenza al processo Domenico Ferrante ha dichiarato «Quella sera avevo bevuto, sono pentito di quello che ho fatto., ho sbagliato, non sapevo fossero minorenni».