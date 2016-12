Il negozio abbandonato trasfomato in una casa: abusivi “sfrattati”

di Elena Ferrarese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO - Avevano invaso un negozio abbandonato e ne avevano, con tanto di letti e accessori. È questo lo scenario davanti al quale ile ilquesta mattina, 22 dicembre, si sono trovati varcando le porte di un, dentro il quale da alcuni mesi era stata segnalata la presenza di alcuni abusivi da parte dei residenti nella zona. L’attività di monitoraggio e l’operazione congiunta, però, sono potute partire solo grazie allapresentata dalche ha rivendicato il grande immobile, volendosene servire a breve.Le forze dell’ordine hanno identificatoresidenti a, già note perché legate al disagio diffuso per. Hanno proceduto alloinvitando gli abusivi a ritirare i propri effetti e a lasciare subito l'edificio per essere accompagnati presso il Comando Compagnia Carabinieri, essere identificati e deferiti all'Autorità giudiziaria in ordine al. In seguito è intervenuta una ditta incaricata dal curatore fallimentare che ha proceduto a, mettendo anche in sicurezza i locali dalla presenza di eventuali pericoli. Laha però contattatoperché si prendano cura della situazione delle due coppie.