Alzheimer: concorso fotografico per conoscerlo e combatterlo

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Ipasvi, il Collegio degli infermieri di Vicenza, ha lanciato la seconda edizione delinserito nella serie di eventi di sensibilizzazione sulla malattia che avranno luogo in ottobre. Il concorso è finalizzato alladi materiale fotografico per diffondere la conoscenza e le possibilità di approccio alla patologia della malattia. Lae aperta a tutti i fotoamatori,. Le opere fotografiche e la domanda di partecipazione dovranno pervenire al Collegio provinciale Ipasvi, viale Trieste 29/c 36100 Vicenza. Sulla busta dovrà essere indicata la: Concorso fotografico “Forme e colori dell’alzheimer”.: ai primi tre classificati verrà assegnata una targa di merito a conclusione dell’evento pubblico che si terrà all’Ipab di via Monte Crocetta il 27 settembre. Info sul bando: www.vicenzaipasvi.it.