Altro arrivo in casa Bassano Virtus: dalla Juve Stabia il mediano Stefano Salvi

di Francesco Bordignon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il ritiro di Asiago con ilche si allena in vista del primo impegno ufficiale, domenica 30 luglio al Castellammare di Stabia contro la Juve, nella gara valevole per ilE per prepararsi al meglio i giallorossi hanno disputato la seconda, questa volta contro il, con Magi che ha insistito ancora nel 4 2 3 1 con Grandolfo unica punta e tre trequartisti alle sue spalle. Risultato tondo di, le indicazioni principali arrivano dall’utilizzo di Barison terzino destro, Venitucci esterno alto e Minesso provato trequartista.Mentre Magi lavora sul campo, comincia a concretizzarsi il tanto lavoro di Seeber per migliorare la rosa: dopo l’arrivo di Diop in punta, ecco un altro ex Juve Stabia ufficiale giallorosso. Si tratta di, esperto mediano classe 1987 con un passato al Lecce (69 presenze e quattro reti) con cui ha affrontato il Bassano nei play off: il giocatore è arrivato a titolo definitivo dalle Vespe che, ironia della sorte, potrebbe affrontare in campo domenica. 182 centrimetri, nativo di Roma, Salvi può portare quella fisicità in mezzo al campo,Con questi due acquisti (nove in totale in questa sessione di mercato) manca poco al direttore per dare una rosa definitiva al suo tecnico:, Maistrello potrebbe andare in prestito, di sicuro manca un terzino destro che potrebbe rivelarsi, secondo le voci di mercato, l’ex Pisa. Ma come sempre Sbber potrebbe sorprendere con un arrivo non pubblicizzato in precedenza dalla stampa.Bassano, manca ormai poco all’inizio ufficiale della stagione: in città l’atmosfera è carica,