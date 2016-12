Le Foxy Ladies Presentano Il “Xmas Joy Tour” a Cassola

di Elena Ferrarese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSOLA -, le, in arte, protagoniste dell'ultima edizione del talent musicale di RaiDue “” e consacrate al successo da Raffaella Carrà, presenterannoil concerto dal titolo “”. Le esuberanti sorelle,, approcciate al canto tutte giovanissime ma ognuna con una carriera artistica individuale, hanno proposto sin dagli inizi del loro viaggio musicale come Foxy Ladies sia un, con brani di grandi autori, sia un repertorio di, e si sono esibite in tutto il Nord Italia, collaborando con artisti come la cantante jazz Tammy McCann, il cantante armonicista di New Orleans James Monque'd e la cantante gospel Cheryl Porter.«Il denominatore comune dei brani che abbiamo scelto – afferma- saranno. Per questo il concerto che proporremo prevede un repertorio di celebri brani tratti da:assieme ai». Accanto avi sarà anche, pianista e regista musicale e, dietro le quinte, l'arrangiatore vocale. L'appuntamento è inserito all'interno della stagione teatrale organizzata da. Biglietti da 8 a 10 euro. Informazioni: auditoriumvivaldi@f-aida.it, 0458001471.