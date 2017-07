Il 17enne Andrea Trabucco vince il quarto titolo italiano consecutivo nel tiro a volo

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Sempre più bravo e sicuro leader in azzurro, così appare lo scledenseche domenica scorsa 23 luglio a Massa Martana (Perugia) ha vinto ilnel tiro a volo,. Il 17enne con il titolo Juniores 2017 si è confermato atleta d’assoluta eccellenza. Nella finale nazionale in Umbria ha vinto l’oro con un punteggio di 196 su 200: ha centrato a 15 metri di distanza 196 piattelli lanciati a 120 chilometri orari. In maglia azzurra lo scledense saràcon la nazionale del c.t. Sandro Polisinelli per partecipare alda campionegrazie al titolo vinto nel 2016 in Marocco, dopo gli argenti 2015 in Spagna e 2014 in Italia. La Federazione di tiro a volo punta decisamente su Andrea Trabucco: alto 1.83 per una ottantina di chili è freddo e lucido dalla pedana di tiro. Lo scorso gennaio lo scledense è entrato nel gruppo sportivo delle, un tesseramento importante nell’ottica di una partecipazione alle Olimpiadi del 2020 a Tokio. Spinto dalla passione del papà Aldo, il ragazzino ha iniziato a 7 anni questo sport, vincendo le prime gare all’età, mostrando già allora le qualità del campione. Per il mese prossimo Andrea Trabuccoin azzurro il Mondiale che detiene con i compagni in azzurro.