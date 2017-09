Tim lancia i corsi gratuiti di telecomunicazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apprendere i fondamenti delle telecomunicazioni fisse e mobili, gratuitamente, anche dallo smartphone. Tim Academy, la Corporate University di Tim, dedicata all'apprendimento e alla condivisione del sapere in modalità aperta, ha reso infatti disponibile per tutti in Internet i contenuti del corso "Telecomunicazioni Fisse e Mobili", lanciando il suo primo Massive Open Online Course (Mooc) sulla piattaforma Oilproject.org, accelerata da Tim Wcap e partecipata da Tim Ventures.Il corso Telecomunicazioni Fisse e Mobili, progettato dalla Faculty di Tim Academy in collaborazione con altri centri di eccellenza, è fruibile da qualsiasi terminale e affronta il tema delle reti Tlc fisse e mobili con un linguaggio semplice e l'ausilio di video, animazioni ed esercizi. In questo corso verranno svelati tutti i segreti delle reti di telecomunicazioni, dall'invenzione del telefono fino a oggi: dai principi di funzionamento di un comune apparecchio telefonico (e da perché squilla quando riceve una chiamata) per arrivare al futuro delle comunicazioni sulla rete 5G e dell'Internet of Things, passando per cosa sono un router e un indirizzo IP.Tim Academy permette così a studenti, clienti ed appassionati di tecnologia di poter beneficiare degli stessi contenuti creati da Tim Academy per i propri dipendenti. Con un approccio step by step ed un linguaggio intuitivo, tutti potranno confrontarsi con questi contenuti e sperimentare un corso innovativo sulla piattaforma MOOC più grande d'Italia. Il percorso è strutturato in 17 video, di seguito le tematiche affrontate:1 - Principi di elettrotecnica nelle telecomunicazioni2 - Teoria dei segnali: il segnale analogico e il digitale3 - La multiplazione nelle telecomunicazioni: cos'è e come funziona4 - Come funziona un telefono5 - Trasmissioni radio6 - I mezzi trasmissivi: dal cavo di rame alla fibra ottica7 - La rete di accesso in rame8 - Commutazione e segnalazione telefonica9 - La commutazione nelle telecomunicazioni telefoniche10 - Tecnologie per l’accesso a larga banda su rame: ADSL e VDSL11 - Tecnologie per l’UltraBroadBand: FTTCab e FTTH12 - Architetture per reti IP: LAN, MAN, WAN13 - Introduzione alle reti mobili e wireless14 - Reti Wi-Fi15 - GSM e GPRS: analogie e differenze16 - La rete UMTS-3G17 - Il sistema 4G-LTE e cenni ad Internet of Things