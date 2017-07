Amazon ora distribuisce film... e inizia con l'ultimo di Allen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo essersi lanciata nella produzione, Amazon intraprende anche la strada della distribuzione cinematografica. Il gigante dello streaming, che finora aveva portato i propri titoli in sala sfruttando la rete distributiva tradizionale tramite accordi con Roadside Attractions e Lionsgate,distribuirà direttamente il prossimo film di Woody Allen, “Wonder Wheel”. Lo riporta The Hollywood Reporter.Bob Berney di Amazon ha sempre giocato un ruolo chiave nella commercializzazione dei suoi film, ma fino ad ora la società non aveva l'infrastruttura capace di prenotare le sale e portargli fisicamente i film. La società sta operando in silenzio per dotarsi di un management incaricato di realizzare proprio questo obiettivo.Con “Wonder Wheel”, Amazon si unisce a realtà come le Annapurna Pictures di Megan Ellison, che stanno rafforzando le loro posizioni e rivaleggiando con gli studios tradizionali. Amazon sta pensando di far uscire “Wonder Wheel” il primo dicembre, nel cuore della «Award Season». Prima il film, un dramma ambientato nella New York anni '50 e interpretato da Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake e James Belushi. Si tratta della terza collaborazione tra Amazon ed Allen, dopo “Cafe Society” del 2016 e la serie televisiva “Crisis” in Six Scenes.