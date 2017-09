Enti locali: Panontin, chiusura Province scelta trasversale e unanime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 set - "L'abolizione delle Province in Friuli Venezia Giulia è il risultato di un voto unanime del Consiglio regionale, anologamente a quanto fatto dal Parlamento in doppia lettura".Lo ha ricordato oggi a Pordenone l'assessore regionale alle Autonomie locali, Paolo Panontin, il quale ha partecipato alla cerimonia di consegna al Comune di Pordenone del gonfalone dell'ex Provincia e con esso della Medaglia d'oro al valor militare, concessa - per i meriti acquisiti nella Resistenza - alla stessa Provincia nel 1998 dall'allora presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, nel corso di una sua visita in regione.A seguito del termine di ogni funzionalità della Provincia di Pordenone, le istituzioni hanno infatti inteso siglare solennemente questo passaggio con la condivisione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi).Nell'occasione della cerimonia l'assessore, dopo aver ricordato il significato storico e morale della Medaglia d'oro per il tributo di sangue, privazioni e sacrifici pagato dalla gente di questi territori durante la lotta di liberazione, ha ricordato che il superamento dell'Ente provinciale ha visto di fatto l'applicazione di quello che era il programma di tutte le forze politiche che si erano candidate alla guida della Regione nel 2013, in quanto in una regione di piccole dimensioni come il Friuli Venezia Giulia la Provincia rappresentava in maniera trasversale una spesa non necessaria."Detto ciò - ha concluso Panontin - la chiusura di un ente intermedio non significa la perdita di un'identità, in quanto le popolazioni delle singole aree si riconosceranno in territorio che sarà presidiato dalla Regione e dai Comuni".Alla cerimonia era presente, tra gli altri, il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. ARC/GG/ep