Barcolana: Serracchiani, stand Cap. porto segno riscoperta di Trieste

Trieste, 29 set - Con il taglio del nastro dello stand della Capitaneria di porto di Trieste ha preso il via ufficialmente la quarantanovesima edizione della Barcolana.Come ha evidenziato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, è la "prima volta che la Capitaneria di porto si apre alla città in questo modo e non a caso ciò avviene in un'occasione speciale come la Barcolana 49". Dopo essere stata accompagnata a visitare lo stand dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio Vincenzo Melone, Serracchiani ha spiegato che "quest'apertura al pubblico in occasione della Barcolana è la fotografia più bella della riscoperta di Trieste, del grande lavoro che stiamo facendo con la Capitaneria di porto, anche per quanto riguarda tutte le aree portuali, e del grande impegno profuso dalla città e dal suo scalo per riconquistare spazi e traffici".La presidente ha quindi evidenziato che "la Capitaneria di porto è un punto di riferimento importante per la sicurezza in mare sia per tutto il lavoro già svolto con grande impegno e professionalità sia per quanto continuerà a fare in questo periodo".All'evento hanno partecipato, tra gli altri, i vertici delle istituzioni civili e militari di Trieste, tra cui il prefetto Annapaola Porzio, il questore Leonardo La Vigna, il sindaco Roberto Dipiazza, gli assessori comunali Giorgio Rossi e Michele Lobianco, il comandante dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, Loris Munaro e la comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Natalia Restuccia. ARC/MA/fc