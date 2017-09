AttivitÃ  produttive: Bolzonello, Regione vicina a azienda Pittini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buja (Ud), 30 set - "La Regione è vicina all'azienda Pittini, e alla famiglia Pittini, che ha rappresentato e rappresenta un elemento fondante dell'economia regionale e della rinascita del Friuli terremotato e del Friuli Venezia Giulia; l'amministrazione sosterrà l'iniziativa dei sindaci del territorio per ottenere un incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri".Così il vicepresidente della Regione e assessore alle Attività produttive, Sergio Bolzonello, si è rivolto all'assemblea dei sindaci del comprensorio collinare, convocata nella sede municipale dal sindaco di Buja, Stefano Bertagna, per rappresentare la profonda preoccupazione riguardo alla situazione di crisi nella quale potrebbe trovarsi il gruppo siderurgico, e con esso l'occupazione locale, a causa della sanzione di 43 milioni di euro stabilita dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.Il presidente del gruppo, Federico Pittini, nei giorni scorsi aveva denunciato le gravi difficoltà che l'azienda si troverebbe a dover affrontare a causa della sanzione.Nel suo settore, ha ricordato Bolzonello, la Pittini di Osoppo rappresenta una delle maggiori aziende nel mondo e sta perseguendo la propria strategia industriale con forza e determinazione; vanno salvaguardate da un lato la sua capacità di fare impresa, dall'altro l'occupazione che garantisce sul territorio regionale.Per questo, ha concluso il vicepresidente, la Giunta regionale è al fianco dell'azienda e delle comunità locali, assieme al Consiglio regionale. ARC/CM