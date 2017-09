Tutti in bici: in Toscana c'è l'Eroica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEIl primo weekend di ottobre, sulle strade del Senese e del Chianti, torna la grande epopea della bici. Per la ventunesima volta, migliaia di appassionati delle due ruote tornano a sfidare sé stessi lungo i cinque percorsi diversi dell'Eroica (rispettivamente di 209, 135, 115, 75 e 46 chilometri) che zigzagano sulle colline della Toscana. Per una settimana Gaiole in Chianti, tempio della vita tranquilla, diventa una roccaforte della bici. Cinquemila partecipanti, forse il doppio tra amici, familiari, curiosi e tifosi,...