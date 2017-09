CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TOURNÉEHa scelto di tornare a cantare nei piccoli club di alcune delle più importanti città europee e americane, Francesco de Gregori, 66 anni, in un tour che proporrà dal vivo i suoi più grandi successi ma anche alcuni brani meno conosciuti del suo repertorio. In questi giorni il cantautore romano sta preparando la scaletta per il nuovo spettacolo. «Vedo un sacco di concerti trattati come eventi muscolari afferma De Gregori -, spesso c'è di mezzo la parola Mega (grandi numeri, grandi palchi, grandi schermi etc..) A me piacciono anche...