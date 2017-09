TEATRO Da Pordenone a Londra, passando per New York. Il musicista friulano Teho

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATRODa Pordenone a Londra, passando per New York. Il musicista friulano Teho Teardo conquista la scena teatrale internazionale, in particolare quella anglosassone. E dopo il successo nella Grande Mela della pièce Arlington del drammaturgo inglese Enda Walsh, le cui musiche sono diventate un album, è stato invitato da Sam Pritchard, regista associato del Royal Court Theatre di Londra, a comporre le musiche di B, la pièce del drammaturgo cileno Guillermo Calderòn che debutta giovedì 28 settembre in prima mondiale. B è fino al 21 ottobre...