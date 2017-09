Seguendo il bramito dei cervi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ITINERARINelle prime settimane d'autunno, chi cammina in un bosco dell'Appennino o delle Alpi, se chiude per qualche momento gli occhi può credere di aver sbagliato continente. Tra rocce, abeti e faggi, infatti, echeggiano dei richiami possenti, rauchi e vibranti, con un tono evidente di sfida. Se ascoltati a occhi chiusi non sembrano versi di erbivori, ma ruggiti di leoni in una savana dell'Africa. I bramiti che scuotono le nostre montagne in autunno, per quattro o cinque settimane, rimbombano nei boschi dello Stelvio, delle Dolomiti di...