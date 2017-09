CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) una delibera legislativa dal titolo Referendum consultivo per la presentazione di una proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l'ordinamento delle Regioni, dichiarata poco dopo illegittima dalla Corte Costituzionale. Il Consiglio Regionale e alcune forze politiche non si sono arrese e ci hanno riprovato più volte. Finché, nell'aprile 2015, la Corte Costituzionale afferma essere legittimo il Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Va detto che, nel frattempo, la modifica...