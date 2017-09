CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaQuesta protezione ben si inquadra in quanto prevede l'articolo 12 della nostra costituzione per lo straniero, la cui condizione giuridica deve essere regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Dunque una situazione circoscritta, che vale solamente per chi si trova nelle specifiche condizioni previste dalla legge. Non ha la medesima protezione internazionale, ed il sostegno quale rifugiato, con i diritti che gli vengono riconosciuti, chi emigra per ragioni diverse, in prevalenza mosso...