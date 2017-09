CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Spagna vive tempi difficili. Il Parlamento catalano ha approvato la legge che fissa al 1 ottobre il referendum per la proclamazione del cosiddetto diritto di decidere, in pratica per la riaffermazione dell'indipendenza e per la creazione di un nuovo Stato separato dalla Spagna. La Costituzione spagnola, in questo identica o molto simile alle altre di stampo occidentale, la nostra compresa, proibisce decisamente ogni movimento indipendentista. La Procura nazionale di Madrid procede contro i membri del governo catalano e contro i vertici del...