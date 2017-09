CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'etichetta è più forte dell'etica. Uomini che hanno distrutto popoli interi in guerra, si tolgono il cappello quando entrano in ascensore o in un salotto Ma restano sempre dei criminali.- Balzac buttava giù quaranta pagine in una notte E faceva sognare i suoi lettori.- Stendhal scrisse La Certosa di Parma (circa mille pagine) in quarantadue giorni (sei settimane) Anche per questo è diventato Stendhal.- Voltaire scrisse il suo capolavoro Candide in tre giorni, bevendo ettolitri di caffè Se l'avesse scritto in trenta, non sarebbe stato un...