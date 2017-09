CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICORDOMario Bortolotto non è più con noi. Aveva novant'anni, fino a qualche settimana fa il suo pensiero era lucidissimo, con la predilezione per la battuta sarcastica e talvolta irriverente. Lo si è notato anche nell'ultima intervista rilasciata a Repubblica. Ma in fondo era una maschera. Ho una particolare ammirazione per il grande critico e scrittore, al quale ero legato da una lunga amicizia e da un affetto forse, senza troppi segnali, ricambiato. Sterminate le sue letture letterarie che alimentavano anche la policroma prosa...