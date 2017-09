CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il percorso di Darren Aronofsky, regista di madre! (scritto in minuscolo, perché fa figo e col punto esclamativo, per lasciare un ulteriore segno), è piuttosto paradossale. Autore generalmente sopravvalutato, il suo film migliore, in una carriera di opere caricate sempre all'esasperazione, è anche quello meno personale, che sembra indicare un malinteso all'origine: The wrestler, pur vincendo esageratamente il Leone d'oro (in realtà il premio lo meritava Mickey Rourke), resta comunque un'opera dove il regista newyorchese di origini ebraiche...