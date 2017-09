Fa esplodere il negozio, paura in via Piave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOTTE DI FUOCO MESTRE Il tempismo avrebbe anche un suo lato ironico, se non fosse che in una storia così motivi per sorridere ce ne sono davvero pochi. La commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, arrivata da Roma appositamente per valutare le situazioni di pericolosità e degrado di Mestre, aveva appena lasciato la città: poi, in poche ore, il doppio episodio di violenza all'interno dello stesso locale di via Piave, culminato con un assalto incendiario e un'esplosione che intorno all'una di notte ha svegliato l'intero rione. IL...