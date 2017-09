Dagli Anni 80 al futuro, il rilancio di Best Company

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BRANDAthleisure o leisurewear: chiamatelo come preferite, fatto sta che l'unione dell'abbigliamento sportivo con capi formali è ormai una tendenza consolidata. Felpe, leggings, pantaloni da jogging hanno ridisegnato il guardaroba tradizionale, inglobando elementi che provengono dal mondo sartoriale, dello streetwear e perfino dell'outdoor. Il nuovo trend è, già, nel Dna di alcuni marchi di settore, forti negli anni 80, che ritornano per diventare un'intera linea di abbigliamento. È il caso di Best Company, idea originale di Olmes...