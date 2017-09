Classifica dei sindaci: Brugnaro sale, è il secondo d'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIO VENEZIA Criticato, anche aspramente nei social, ma apprezzato evidentemente nei sondaggi. Il sindaco Luigi Brugnaro continua a sorprendere, tanto che nel monitoraggio annuale fatto da Index Research, egli risulta il secondo sindaco più apprezzato in Italia, preceduto solamente dal fiorentino Dario Nardella. Rispetto ad un anno fa Brugnaro guadagna due posizioni e il 61,5% dell'apprezzamento. La classifica Indexcittà rappresenta i sindaci che superano il 55% di soddisfazione sull'operato espressa dai cittadini per cui non sono...