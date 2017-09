CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Avventatamente in gara a Venezia per il Leone d'oro, Una famiglia di Sebastiano Riso, è un film difficilmente salvabile, soprattutto a causa di un'ambizione smodata, che trova il suo momento di esaltazione in un'acrobatica e soprattutto del tutto inutile citazione del celebre, antonioniano piano-sequenza finale di Professione reporter. Ma anche la storia ha i suoi problemi, dove Maria si è stancata di assecondare Vincent, trapiantato a Roma da Parigi, nell'aiutare coppie che non hanno figli. Vorrebbe finalmente tenerne uno per sé, formando...