L'OPERAZIONEUDINE Sposalizio storico fra tre banche di Credito cooperativo friulane. Tecnicamente, si tratta di una fusione per incorporazione: un'operazione che unirà la Bcc della Bassa con sede a Castions di Strada e quella di Carnia e Gemonese, che si trova a Tolmezzo, entrambe assorbite nella Bcc del Friuli centrale, che, dopo il matrimonio, assumerà il nome di Prima cassa-credito cooperativo, abbracciando un territorio che dai monti arriverà fino al mare. Una svolta di rilievo per la nostra provincia, che peraltro coinvolge come...