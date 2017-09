IN CELLA UDINE Resta in carcere il 44enne di Venezia che nella notte tra domenica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CELLAUDINE Resta in carcere il 44enne di Venezia che nella notte tra domenica e lunedì è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cividale, comandata dal maggiore Gabriele Passarotto, per l'ipotesi di reato di violenza sessuale su minorenne, aggravata dal fatto che la bambina di cui avrebbe abusato ha meno di dieci anni. Ieri l'arresto è stato convalidato.Ad assistere l'uomo finito sotto accusa sono gli avvocati Carlo Serbelloni e Massimo Forni, entrambi del Foro di Udine. Al momento i legali non ritengono di rilasciare...