Capitale della cultura da Ca' Sugana parte l'appello alle associazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - (ef) Candidatura a capitale della cultura: messe da parte le divisioni interne alla maggioranza, commissione cultura e assessorato competente si sono messi al lavoro. E già dai giorni scorsi hanno inoltrato alle più importanti associazioni della città il bando per il conferimento del titolo, in modo che ogni realtà culturale possa formulare proposte per rendere sostanziosa e densa la domanda. L'altro fronte è quello di creare un comitato di nomi autorevoli, che riunisca i vertici delle maggiori istituzioni della Marca, dal...