(v.zag.) Russia, basta la parola. Ogni confronto con lo sport ex sovietico, spaventa, a priori. Il setterosa esce puntualmente, ai quarti mondiali, come l'Italia di calcio femminile, al primo turno degli Europei. Le azzurre perdono 8-9, sprecando due superiorità numeriche per i supplementari, meritati. Salgono dallo 0-4 al 7-5, ripigliando però poi 4 gol in sequenza: il ct Fabio Conti è un mago, stavolta però non lo è della difesa. L'attacco è farriginoso, non ripete i contorsionismi di un anno fa a Rio, nella semifinale dominata. Resta...